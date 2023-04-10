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“باشاغا” دعم قطاع المواشي والأعلاف على رأس أولويات الحكومة

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

اجتمع رئيس الحكومة الليبية “فتحي باشاغا ” مع عدد من مربي المواشي بمدينة سرت و منطقتي زمزم و هرواة

جاء ذلك خلال لقاء أجراه بمقر رئاسة الوزراء للاطلاع على أبرز المشاكل والصعوبات و الاحتياجات التي تواجه هذا القطاع وأبرزها ارتفاع أسعار الأعلاف .

من جهته بين “باشاغا “أن الحكومة خصصت للزراعة و الثروة الحيوانية قيمة خاصة لها ، و بالرغم أن الميزانية التي تم صرفها هي 1.5 مليار دينار فقط لجميع أبوابها ، مؤكدا أن موضوع الاعلاف على رأس اولويات الحكومة لما له من أهمية كبيرة في الحد من ارتفاع أسعار اللحوم والألبان ومشتقاتها التي تؤثر بشكل مباشر في الأمن الغذائي للدولة

وبين “باشاغا ” خلال لقاءه مربي المواشي بأن الحكومة  قامت بتوفير مليون قنطار من الأعلاف كدفعة أولى للمساعدة في تخفيف المعاناة على المربيين بشكل مباشر و المواطنين وكذلك العمل على تخفيض الأسعار في السوق الموازي

الوسوم

#الأمن الغذائي #نائب رئيس الحكومة الليبية أسعار اللحوم دعم الأعلاف فتحي باشاغا قطاع المواشي

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الوطن الليبية

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