الشرطة النسائية تطلق حملة لمحاربة ظاهرة التسول في بنغازي

أخبار ليبيا 24

أطلق قسم الشرطة النسائية بمديرية أمن بنغازي حملة لمحاربة ظاهرة التسول، التي أصبحت منتشرة بكثرة على المفترقات والميادين بالمدينة.

وأفادت مديرية أمن بنغازي، بخروج دوريات تابعة لقسم الشرطة النسائية بإمرة رئيس القسم رائد فوزية الحسناوي، حيث استهدفت الدوريات ظاهرة التسول.

وأضافت، أنّه تمّ الانتقال إلى أغلب المفترقات والميادين التي تمّ رصدها في وقت سابق، حيث ضُبط عدد كبير من المتسولات من جنسيات وافدة وإيداعهن بالحجز القانوني لقسم الشرطة النسائية ومن ثم إحالتهن إلى جهات الاختصاص ، بحسب بيان المديرية.