باتيلي يدعو قادة ليبيا إلى «احترام إرادة الشعب»

دعا عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، قادتها السياسيين مجدداً: «لاحترام إرادة شعبهم وتوفير مستقبل أكثر ازدهاراً لهم»، ولفت إلى «معاناة سكان الجنوب من التهميش، واستمرار الأزمة الراهنة في البلاد».

ونقل باتيلي عن ممثلين لفئات مجتمعية التقاهم في جامعة سبها، مساء الأحد، خلال زيارته المدينة في الجنوب الليبي، شعورهم بالإحباط مما سمُّوها «المراحل الانتقالية اللامتناهية»، لافتاً إلى أنهم طالبوا بإجراء انتخابات «هذا العام، دون مزيد من التأخير».

كما نقل عن عدد من الأعيان وممثلي المجتمع المدني، فضلاً عن القادة العسكريين والأمنيين من جميع أنحاء البلاد: «إحباطهم أيضاً بسبب استمرار هذه الأزمة التي طال أمدها، وتأثيرها الشديد على سبل العيش والتعليم والسلام والاستقرار في الجنوب».

وكرر مناشدته القادة السياسيين «الاستجابة لنداء الليبيين، والوفاء بالتزاماتهم للانتهاء من الإطار الدستوري والقانوني، بما يمكِّن من إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة». وتابع: «ينبغي تمكينهم اقتصادياً واجتماعياً للتمتع الكامل بالمواطنة المتساوية»، معتبراً أنه «حان الوقت لتحقيق العدالة الاجتماعية، والتوزيع العادل للثروات الوطنية، وتعزيز المصالحة والسلام».

وأكد أن أهالي فزان، على غرار جميع سكان ليبيا: «ينبغي أن يحظوا ببنية تحتية وتعليم ورعاية صحية أفضل وأكثر تطوراً»، كما شدد على ضرورة مشاركة فزان «بشكل ملائم في الأعمال الوطنية الهادفة لإعادة بناء البلد».

وأشاد باتيلي، لدى اجتماعه بقادة عسكريين وأمنيين من أجزاء مختلفة من الجنوب، بـ«المبادرات الشجاعة والوطنية التي قدموها لتضميد الجراح المادية والمعنوية جراء النزاع، وذلك في سبيل ليبيا»، لافتاً إلى أنه اجتمع على مدى الأسابيع القليلة الماضية بكثير من القادة العسكريين والأمنيين في ليبيا، بغية مدّ الجسور بين الأطراف الليبية الفاعلة، سعياً لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، وتأمين التزامهم بإيجاد بيئة أمنية مواتية للانتخابات.

ونقل باتيلي عن مجموعة من الأعيان البارزين ووجهاء المجتمع، مطالبتهم «بوضع حد للتهميش الذي تعانيه المنطقة الجنوبية، ومناشدتهم بتوزيع أكثر عدلاً للموارد، وكذلك إشراك فزان بصورة ملائمة في مختلف مسارات الحوار لدعم العملية الانتخابية». وقال إنه حضهم في المقابل «على مواصلة دورهم البنَّاء في عملية المصالحة الوطنية، ومواكبة الجهود المحلية مع الجهود الوطنية، دعماً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة للجميع، وسلمية، في جميع أنحاء ليبيا هذا العام».

بدوره، أكد اللواء المبروك سحبان، آمر غرفة عمليات الجنوب التابعة لـ«الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، أن «الجنوب يستطيع أن يؤمِّن الانتخابات»، واعتبر لدى اجتماعه مع باتيلي أن أهالي الجنوب أكثر من يعاني التغير السياسي في البلاد.

بدورها، أعلنت فرنسا عبر سفارتها في ليبيا، عن «دعمها الكامل» للعمل الذي يقوده باتيلي مع بعثة الأمم المتحدة، لتأمين الانتخابات هذا العام.

من جهته، قال عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، إنه ناقش مع أعضاء من لجنة «6+6» المعنية بصياغة القوانين الانتخابية ذات العلاقة بالتعديل الدستوري الـ«13» الذي أقره مجلس النواب، جملة من الموضوعات الفنية المتعلقة بصياغة القوانين الانتخابية المبنية على المبادئ والمعايير الدولية المتعارف عليها في تنفيذ العمليات الانتخابية، وعلى ما ورد من نصوص دستورية تضمنها التعديل، بالإضافة إلى مسألة تقسيم الدوائر وتوزيع المقاعد في انتخاب مجلسي النواب والشيوخ.

وأوضح أن «الطرفين اتفقا على استمرار التواصل وتقديم الاستشارات الفنية والقانونية، بما يسهل عمل اللجنة، ويعجّل في صدور القوانين، للوصول إلى تنفيذ الخريطة الانتخابية المخطط لها هذا العام».

واكتفى عبد الله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب، بالإشارة إلى أن الاجتماع ناقش عدداً من النقاط الخاصة بعمل المفوضية ذات العلاقة بالقوانين الانتخابية، للاستفادة من خبرتها في إنجاز القوانين بالموعد المحدد.

بموازاة ذلك، نفى عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، ما أشيع عن إلغاء مبادرته لإقراض الشباب والأسر المحتاجة، وقال عبر «تويتر» إن «المبادرة التي تضم في مرحلتها الأولى 25000 قرض سارية تماماً، والقيم المالية المخصصة لها مؤمنة».

وأوضح أن القرار الذي نشرته حكومته في وقت سابق، إجراء تنظيمي داخلي، لا علاقة له بهذه المرحلة؛ مشيراً إلى أن مصرف «الادخار» يوجد في حساباته ما يغطيها، وقال إن الإجراء المنتشر متعلق بالمرحلة الثانية التي لم تُعلن بعد.

وأكد محمد غولة، رئيس المصرف، سير المرحلة الأولى من الإقراض المعلنة بشكل طبيعي، وقال في بيان وزعته حكومة الدبيبة، إن مخصصاتها كاملة في حسابات المصرف، وعملية التسليم للمستفيدين تتم تباعاً لمن يستكمل إجراءاته.