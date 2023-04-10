النايض: ناقشت مع مبعوث الرئيس الفرنسي دعم خطة باتيلي

اجتمع، المترشح الرئاسي، ورئيس تكتل إحياء ليبيا، عارف النايض، مع بول سولير، المستشار الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومبعوثه إلى ليبيا.

وقال النايض في تغريدة عبر “تويتر” إنهما تناقشا بخصوص وجوب دعم خطة المبعوث الأممي، عبد الله باثيلي، لإجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية خلال 2023، احتراما لحق 2.8 مليون ناخبة وناخب في اختيار قيادات بلادهم بلا وصاية ولا إملاءات ولا مماطلات.

ورحب الطرفان بالتّقدّم الهام والمشكور في المسار العسكري والأمني من خلال الاجتماعات الأخيرة بين أبناء ليبيا ودعم الانتخابات وحمايتها واحترام وحماية نتائجها، وشددا على أهمية خروج كافّة القوّات الأجنبيّة من ليبيا، احتراما لسيادتها وسلامة أراضيها.