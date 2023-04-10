باتيلي يقدم للدبيبة إحاطة حول مباحثاته بشأن خروج المقاتلين الأجانب

قدم المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي إحاطة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة حول زيارته لدول السودان وتشاد، ولقائه برؤساء الدول ووزراء الدفاع؛ لمناقشة خروج المقاتلين الأجانب وفق تنسيق دولي.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن باتيلي قدم للدبيبة خلال للقاء الذي عقد اليوم الاثنين بديوان مجلس الوزراء إحاطة حول لقاء بنغازي اليومين الماضيين بشأن التنسيق الأمني، وزيارته لمدينة سبها ونتائج اجتماعاته فيها.

وأشاد باتيلي خلال اللقاء الذي عقد بحضور وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش باللقاء الذي عقد خلال الأيام الماضية، بحضور كافة عمداء ليبيا تحت رعاية حكومة الوحدة الوطنية، والذي يعتبر تأكيداً على وحدة ليبيا واستقرارها حسب وصفه.

وأكد الدبيبة خلال الاجتماع دعم حكومة الوحدة الوطنية لجهود المبعوث الأممي في كافة المسارات للوصول ببلادنا إلى الانتخابات .

بدورها قدمت المنقوش إحاطة بجهود وزارة الخارجية بشأن الملف التشادي والسوداني والمصالحة بين الأطراف المتصارعة للبناء عليها ضمن جهود البعثة الأممية.