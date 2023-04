اوحيدة: هناك طرف في العاصمة يقوده الصادق الغرياني يرفض لقاء الجيش بالمجموعات المسلحة

ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة،إنّ لجنة (6+6) شكّلت من مجلسي النواب والدولة، وستبدأ لقاءاتها، وستنجز عملها نحو إعداد القوانين الانتخابية في المدة المحددة.

اوحيدة وفي تصريحات خاصة لموقع “حفريات” أشار إلى أنّ هذا العمل من الناحية الإجرائية سوف يتم، لكن لن يخلو الأمر من عرقلة أطراف بعينها، لافتًا إلى أنّ هناك حوالي (50) عضوًا من مجلس الدولة غير موافقين بالأساس على التعديل الدستوري، وبالتالي غير موافقين على تشكيل هذه اللجنة المشتركة؛ وبالتأكيد لن يرضوا بنتائج عملها، ولا مخرجات اجتماعاتها.

ونوه إلى أن هناك طرف في العاصمة يقوده المفتي المعزول الصادق الغرياني يرفض هذا الأمر، وبدا ذلك واضحًا في تصريحاته التي رفض فيها صراحة لقاء الجيش مع المجموعات المسلحة في الغرب الليبي الأيام الماضية .

وتابع اوحيدة حديثه بتأكيده على كون اللجنة المشتركة ستتفق وستنجز القوانين، ولن يكون هناك عائق أمام الانتخابات قبل نهاية العام الجاري.

واستطرد اوحيدة قائلًا: “إنّ ذلك أيضًا يتوقف على عمل الدول المهيمنة أو النافذة في أزمة ليبيا”، متمنيًا أن يكون لها مصداقية تساعد على إتمام هذا الأمر، والمساعدة على تنفيذ ما سيتم التوافق عليه، جراء عمل اللجنة المشتركة، مضيفًا: “في حال حدوث ذلك نستطيع القول إنّ ثمّة ثقة تتمتع بها الدول الفاعلة، صوب جدية تنفيذ الاستحقاق الانتخابي، وفرض الاستقرار على المشهد الليبي”.

