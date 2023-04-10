شاهد الحلقة التاسعة عشر 19 من مسلسل شط الحرية 5 الجزء الخامس

تبث قناة تلفزيون المسار، اليوم الاثنين الموافق 19 رمضان، الحلقة التاسعة عشر من مسلسل شط الحرية 5 والتي جاءت ضمن سلسلة حلقات مسلسل شط الحرية 2023 الجزء الخامس .

وللعام الخامس على التوالي، يتربع مسلسل “شط الحرية” على عرش المشاهدات، كأكثر المسلسلات التي يشاهدوها الليبيون خلال الأيام الأولى من شهر رمضان الكريم، متفوقا على أقرب منافسيه بمساحات واسعة.

وتتمحور قصة المسلسل التي تدور في سياق درامي تراثي ولكنها تتحدث على الواقع الحالي للمواطن الليبي.

وتدور الأحداث الرئيسة للعمل عن انتقاد لغلاء الأسعار وهي مشكلة باتت تؤرق المجتمع الليبي من الشمال إلى الجنوب، كما لا يغفل العمل الحديث عن ويلات الحرب التي طالت ليبيا خلال السنوات الأخيرة والتي أدت إلى التفرقة بين المدن الليبية، كما يخصص المسلسل منطقة كبيرة لانتقاد التدخلات الخارجية في الشأن الليبي الداخلي.

جاري رفع الحلقة التاسعة عشر من شط الحرية 5