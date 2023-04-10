الوافي: على لجنة 6+6 أن تعطي الليبيين الأمل بأن الحل بأيديهم وليس مستورداً

قال الشريف الوافي المرشح الرئاسي، إن لجنتي 6+6 بدأت في التشاور المحتشم، ونتمنى أن يعطوا الليبيين بادرة أمل في أن الحل بأيديهم وليس مستورد.

أضاف في تدوينة بفيسبوك: «أعتقد أن باتيلي ينتظر في نتائج الطعن المقدم أمام الدائرة الدستورية في التعديل الثالث عشر الذي قام به عدد من أعضاء مجلس الدولة، وهذا الأمر نوهنا عنه مرارا وفي التعديلات بالذات أن تتخذ الشكل الصحيح من حيث العدد والتصويت والشفافية، لو تاخرت الدائرة الدستورية في الحكم فسنكون قلقين أن يتم ماحدث في الحكم الخاص بالماده ثلاثين من مقترح فبراير.»

وتابع قائلاً: «الأمور تسير بسرعة نحو اللجنة رفيعة المستوي. إن شاء الله غير باتيلي مايمشيش للعمره وألا يعيد في السنغال ويكمل ست أيام شوال غادي، ونقعدوا بين نار انتظار الحكم وبين مشاورات اللجنتين البطيئة وبين احاطة باتيلي يوم 18 الجاري أمام مجلس الأمن والتي ستكون الفيصل في الموضوع، نرجو فيهم ».