وزارة الداخلية تبحث مشاكل الأمن في المطارات الليبية

بحث وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة محمود سعيد اليوم الاثنين مع مدير مصلحة الطيران المدني محمد شليبك ومدير أمن الطيران المدني في ليبيا مكرم خشخوشة المشاكل والعراقيل التي تواجه أمن الطيران داخل المطارات الليبية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بحضور مدير الإدارة العامة للدعم المركزي ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ ومدير أمن منفذ مطار معيتيقة الدولي بحث المشاكل والعراقيل التي تواجه أمن الطيران داخل المطارات الليبية وضرورة التعاون الأمني بين مصلحة الطيران المدني ووزارة الداخلية لضمان قيام الأجهزة الأمنية بواجباتها داخل المطارات الليبية بالشكل الذي يتناسب مع تطلعات وزارة الداخلية.