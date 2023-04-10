العامة للكهرباء: إدارة التركيبات العامة يستعد لتركيب محول زوارة

العنوان – زوارة

أكدت الشركة العامة للكهرباء اليوم الإثنين، أن فريق إدارة التركيبات العامة يستعد لتركيب محول زوارة – الجميل جهد 30/220 ك . ف.

وأوضحت الشركة أنه تم نقل المحول من محطة العجيلات ليتم بعدها وضعه على القاعدة المخصصة له تمهيداً للبدء في تركيبه وشحنه من قبل الفنيين والمهندسين العاملين بإدارة التركيبات العامة.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء أنه بعد تركيب المحول سيتم القضاء على التذبذب الحاصل بالمنطقة نتيجة لارتفاع الأحمال.

وأفادت أن هذه الخطوة لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية وتحسين الجهد ومعالجة كافة المختنقات التي تطرا على الشبكة الكهربائية .