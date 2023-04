ليبيا – رأى عضو مجلس النواب المقاطع عمار الأبلق عضو جماعة الإخوان أنه ليس لنشر القوانين الانتخابية أي قيمة قانونية؛ لأن التعديل الدستوري 13 الذي وصفه بـ”المعيب” قد وضع إطارًا يتعلق بكيفية إصدار قوانين انتخابية لاستكمال المرحلة.

الأبلق وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير”، قال: “النشر جاء لكي ترسل رئاسة البرلمان رسالة مفادها بأن المجلس دائمًا هو السباق لإنهاء المرحلة الحالية وإنجاز الاستحقاق الانتخابي”.

Shares

The post الأبلق: هذا هو سبب نشر البرلمان للقوانين الانتخابية في الجريدة الرسمية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية