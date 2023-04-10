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الأبلق: هذا هو سبب نشر البرلمان للقوانين الانتخابية في الجريدة الرسمية

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – رأى عضو مجلس النواب المقاطع عمار الأبلق عضو جماعة الإخوان أنه ليس لنشر القوانين الانتخابية أي قيمة قانونية؛ لأن التعديل الدستوري 13 الذي وصفه بـ”المعيب” قد وضع إطارًا يتعلق بكيفية إصدار قوانين انتخابية لاستكمال المرحلة.

الأبلق وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير”، قال: “النشر جاء لكي ترسل رئاسة البرلمان رسالة مفادها بأن المجلس دائمًا هو السباق لإنهاء المرحلة الحالية وإنجاز الاستحقاق الانتخابي”.

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صحيفة المرصد الليبية

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