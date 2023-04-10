أبوكراع: أقمنا مأدبة إفطار للمحكومين بالإعدام مع ذويهم

صرح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني بجهاز الشرطة القضائية أحمد أبوكراع بأنه تمت إقامة مأدبة إفطار لنزلاء مؤسسات الإصلاح المحكومين بالإعدام، جمعتهم بذويهم.

وقال أبو كراع في تصريح صحفي إن هذا يعتبر سابقة جديدة لم تحدث سابقا في مؤسسات الإصلاح، مبينا أن هؤلاء النزلاء صدرت بحقهم أحكام بالإعدام، وهي أقسى عقوبة، وجميعهم لديهم قضايا جنائية.

ونفى أبوكراع وجود مسجونين على خلفية قضايا ساسية أو إرهاب، مؤكدا أن المؤسسة تبنّت هذه الفكرة وجمعت أهالي النزلاء وأقامت لهم مأدبة إفطار وسط أجواء أسرية وعائلية.

وأشار إلى أن المؤسسة أقامت في سنوات سابقة موائد إفطار للمحكومين بقضايا جنائية عادية لكنها لأول مرة تقيمها للمحكومين بالإعدام الذين يتراوح عددهم بين 150 و 180 نزيلا.

وبيّن أبوكراع أن عدم تنفيذ حكم الإعدام في هؤلاء يرجع لغياب دور الدولة، وذكر أن أقل محكوم ارتكب جريمة قتل واحدة، والباقي تتراوح جرائمهم بين 3 و5 جرائم قتل، وشدد على ضرورة تنفيذ الحكم بحقهم لأنه حق لمن وقع عليهم الضرر.

واستطرد: “تعرضنا للنقد بسبب إقامة هذه المأدبة، ولكننا نظرنا إلى الشيوخ والعجائز وللمجتمع وكونه مسؤولية للتضامن داخل المجتمع كله”، وواصل: غياب دور الدولة، وإهمال النوادي التي تحوي الشباب، وانعدام فرص العمل، والتدريب والتأهيل، زاد الجرائم وعمليات القتل.