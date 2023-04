ليبيا – علقت السفارة الفرنسية لدى ليبيا على اجتماع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة والقيادات العسكرية والأمنية في بنغازي بحضور عبد الله باتيلي.

السفارة الفرنسية أكدت في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” دعمها لجهود المبعوث الأممي عبد لله باتيلي مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتأمين إجراء الانتخابات في العام الحالي.

Shares

The post السفارة الفرنسية: ندعم جهود باتيلي لتأمين إجراء الانتخابات العام الحالي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية