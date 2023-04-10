التوي الربيعي: فزان تحت حماية أبنائها وليست ساحة لتصفية الحسابات الدولية

رفض الشيخ عبد الله التوي الربيعي أحد ابرز القيادات الاجتماعية بالجنوب الليبي المزاعم الصادرة عن المخابرات الأمريكية حول وجود مسلحين من مجموعة فاغنر الروسية في الجنوب الليبي.

وقال الربيعي بحسب تصريحات إعلامية إن الجنوب الليبي وفزان تحت حماية أبنائهما من عناصر القوات المسلحة العربية الليبية، وليستا ساحة لتصفية الحسابات الدولية

كما دعا لتوي الربيعي الأمريكان إلى تحييد فزان عن المعارك الخاصة والحسابات السياسية والعسكرية مع الروس، بحجة وجود فاغنر.

وأشار إلى أن فزان قبل مجيء القوات المسلحة، كانت محتلة من العصابات التشادية ومن الجماعات الارهابية ويختطف أبناؤها ويقتلون في الشوارع ولم تقدّم هذه الأطراف أي مساعدة لحمايتهم.

وأكد الربيعي على ضرورة إبلاغ هذه الحقائق إلى كل الأطراف الفاعلة وإلى المبعوث الأممي عبد الله باثيلي لأن الخطر داهم لأهل فزان.