باتيلي يقدم إحاطة لدبيبة حول زيارته للسودان وتشاد ولقائي بنغازي وسبها

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قدم المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي اليوم الإثنين، إحاطة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة حول زياراته للسودان وتشاد، لمناقشة خروج المقاتلين الأجانب.

وقدم باتيلي خلال لقائه الدبيبة في طرابلس بحضور وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، إحاطة حول لقاء بنغازي اليومين الماضيين بشأن التنسيق الأمني، وزيارته لمدينة سبها ونتائج اجتماعاته فيها.

وأشاد المبعوث الأممي، باللقاء الذي عقد خلال الأيام الماضية، بحضور كافة عمداء ليبيا تحت رعاية حكومة الوحدة الوطنية، والذي يعتبر تأكيداً على وحدة ليبيا واستقرارها حسب وصفه،.

ومن جهته، أكد الدبيبة خلال الاجتماع دعم حكومة الوحدة الوطنية لجهود المبعوث الأممي في كافة المسارات للوصول ببلادنا إلى الانتخابات.

بدورها قدمت المنقوش إحاطة بجهود وزارة الخارجية بشأن الملف التشادي والسوداني والمصالحة بين الأطراف المتصارعة للبناء عليها ضمن جهود البعثة الأممية.