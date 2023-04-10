القبض على شخص بحوزته مخدرات في بنغازي

مديرية أمن بنغازي، اليوم الاثنين عن تمكن قسم التحريات العامة من القاء القبض على شخص بحوزته 180 قرص من حبوب الهلوسة.

عُقب ورود معلومات لأعضاء قسم التحريات عن شخص يقوم بالإتجار بحبوب الهلوسة ويتردد على منطقة سيدي يونس وعلى الفور أصدر السيد رئيس القسم عقيد أشرف الشلطامي تعليماته بالبحث والتحري والتأكيد على المعلومات الواردة وضبط الشخص المطلوب.

وتم إنطلاق قوة من أعضاء التحريات إلى بعض الأماكن التي يتردد عليها الشخص المطلوب حيث تمكن أعضاء التحريات من ضبطه متلبساً وبحوزته عدد 180 قرص من حبوب الهلوسة وكان في حالة غير طبيعية نتيجة تعاطيه لحبوب الهلوسة وتم الإنتقال به إلى القسم .

وبالإستدلال معه حين عودته لرشده تبين أنه يُدعى ه.ج.أ من مواليد 1981 وإعترف بما بالإتجار بحبوب الهلوسة وتعاطيها وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بإيداعه بمؤسسة الإصلاح والتأهيل.