القبض على متهمين بواقعة سرقة من داخل منزل في طرابلس

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الاثنين تمكن مركز شرطة طريق المطار من القاء القبض على متهمين في واقعة سرقة من داخل منزل ويسترجع مسروقات خلال ثلاثة ساعات .

ويأتي ذلك في إطار سعيه لتنفيذ توجيهات السيد مدير أمن طرابلس لواء / خليل وهيبة بضرورة القضاء على الجريمة وضبط مرتكبيها وتقديمهم للمحاكم المختصة .

و بتاريخ 09/04/2023م حضر المواطن (ع. م. غ. س) وبلغ عن سرقة من داخل منزله الكائن بمنطقة مشروع الهضبة وافاد بانه تم سرقة مبلغ مالي قدره 45000 د.ل ومصوغات ذهبية تقدر بحوالي بمبلغ 30000 د.ل وجهاز حاسوب لابتوب .

وصدرت التعليمات من قبل السيد رئيس المركز بضرورة جمع المعلومات والبحث والتحري عن الواقعة والأنتقال لمسرح الجريمة وفي بداية ساعات الصباح الأولى عند الساعة 6.30 تم ضبط شخصين بالمنزل المجاور للمشتكي وبحوزتهم حقيبة (صاكو) به المبلغ المالي والمصوغات الذهبية حيث تم استدعاء المشتكي وتم التعرف علي المسروقات وتم ضبط اقوال المتهمين في الواقعه واحيلا الي جهات الاختصاص