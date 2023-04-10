مكتب المنفي: باتيلي قدم للمنفي إحاطة حول زياراته لدول الجوار واللقاءات العسكرية

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الإثنين، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “عبد الله باتيلي”.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي في بيان أن باتيلي قدم للمنفي خلال اللقاء إحاطةً كاملةً حول زياراته الأخيرة لبعض دول الجوار، ولقاءاته مع عدد من الأطراف المحلية واللجنة العسكرية المشتركة 5+5، كما تم استعراض ملف خروج المرتزقة والقوات الأجنبية.

وبحسب البيان، أكد المبعوث الأممي على دور رئيس المجلس الرئاسي، الداعم للذهاب للانتخابات خلال عام 2023 ، معتبراً أن المجلس الرئاسي شريك أساسي في خطة الأمم المتحدة لتنظيم الانتخابات.