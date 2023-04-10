شركة الكهرباء: الاستعداد لتركيب محول بمحطة زوارة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن فريق إدارة التركيبات العامة يستعد لتركيب محول كهربائي بمحطة زوارة – الجميل جهد 30/220 ك . ف سعة 63 ميجا فولت أمبير للقضاء على التذبذب الحاصل بالمنطقة نتيجة ارتفاع الأحمال.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن فريق إدارة التركيبات العامة التابع للإدارة العامة لنقل الطاقة يواصل استعداده لتركيب محول كهربائي بمحطة زوارة – الجميل جهد 30/220 ك . ف سعة 63 ميجا فولت أمبير بعد أن جرى نقله من محطة العجيلات ليتم بعدها وضعه على القاعدة المخصصة له تمهيداً للبدء في تركيبه وشحنه من قبل الفنيين والمهندسين العاملين بإدارة التركيبات العامة وذلك للقضاء على التذبذب الحاصل بالمنطقة نتيجة لارتفاع الاحمال .

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أن ذلك يأتي في إطار سعي الشركة لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية وتحسين الجهد ومعالجة كافة المختنقات التي تطرأ على الشبكة الكهربائية .