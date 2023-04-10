خلال لقاءه باتيلي..الدبيبة يؤكد دعم جهود المبعوث الأممي في كافة المسارات

العنوان – طرابلس

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الإثنين، دعم جهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في كافة المسارات للوصول إلى الانتخابات.

جاء ذلك عقب استقبال الدبيبة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي، والوفد المرافق له، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش.

وقدم باتيلي لرئيس الوزراء إحاطة حول زيارته لدول السودان وتشاد، لقائه برؤساء الدول ووزراء الدفاع؛ لمناقشة خروج المقاتلين الأجانب وفق تنسيق دولي.

كما قدم إحاطة حول لقاء بنغازي اليومين الماضيين بشأن التنسيق الأمني، وزيارته لمدينة سبها ونتائج اجتماعاته فيها.

وأشاد المبعوث الأممي باللقاء الذي عقد خلال الأيام الماضية، بحضور كافة عمداء ليبيا تحت رعاية حكومة الوحدة الوطنية، والذي يعتبر تأكيداً على وحدة ليبيا واستقرارها حسب وصفه.

بدورها قدمت المنقوش إحاطة بجهود وزارة الخارجية بشأن الملف التشادي والسوداني والمصالحة بين الأطراف المتصارعة للبناء عليها ضمن جهود البعثة الأممية.