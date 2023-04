ليبيا – قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي إسماعيل المحيشي إنه بحسب اتفاق جنيف فإن حكومة تصريف الأعمال برئاسة الدبيبة هي آخر حكومة انتقالية في ليبيا، لكن هذه الحكومة لم تستطع تحقيق الأهداف التي جاءت من أجلها ومنها توحيد مؤسسات الدولة وإجراء الانتخابات.

المحيشي وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21″، أضاف: “عندما توافق مجلسي النواب والأعلى للدولة على حكومة الاستقرار برئاسة باشاآغا لم يقبلها المجتمع الدولي أو البعثة الأممية التي تطالب الآن المجلسين بضرورة التوافق على قانون الانتخابات، أما توحيد السلطة التنفيذية فهي خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن الأهم ألا يكون هناك خلاف دولي على هذه السلطة الجديدة”.

Shares

The post المحيشي: حكومة الدبيبة آخر حكومة انتقالية بحسب اتفاق جنيف first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية