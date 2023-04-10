“باتيلي” يقدم لـ”المنفي” إحاطة حول زيارته لدول جوار جنوب ليبيا واجتماعه مع لجنة 5+5

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الاثنين، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن باتيلي، قدم خلال اللقاء للمنفي، إحاطة كامة حول زياراته الأخيرة لبعض دول الجوار، ولقاءاته مع عدد من الأطراف المحلية واللجنة العسكرية المشتركة 5+5، كما تم استعراض ملف خروج المرتزقة والقوات الأجنبية.

وأضاف المكتب الإعلامي المبعوث الأممي على دور رئيس المجلس الرئاسي، الداعم للذهاب للانتخابات خلال عام 2023، معتبراً ان المجلس الرئاسي شريك أساسي في خطة الأمم المتحدة لتنظيم الانتخابات.

وكان باتيلي، زار الأسبوع الماضي دول جوار جنوب “السودان وتشاد والنيجر” والتقى كبار المسؤولين هناك لبحث سبل تسريع إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

كما حضر باتيلي، الجمعة الماضية اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والقيادات الأمنية في شرق وغرب ليبيا الذي عقد في مدينة بنغازي.

Trending في ختام جولته بدول الجوار.. “باتيلي” يبحث في النيجر إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا