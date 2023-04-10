الحكومة الليبية: تشكيل 17 لجنة فرعية لانتخابات المجالس البلدية

الوطن / رصد

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات البلدية التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، تشكيل 17 لجنة فرعية وفتح السجل الانتخابي أمام الناخبين

ودعت الحكومة في بيان صادر عنها كافة المواطنين إلى التسجيل بمنظومة الناخبين للمشاركة الفاعلة واختيار الأفضل والأصلح والأقدر على أداء المهمة».

وقالت الحكومة الليبية إن هذا القرار من واجبها و مسؤولياتها إذ يعتبر تأكيداً على ضرورة ممارسة الحق الانتخابي دون قيود وتتويجاً للعمل المستمر والدؤوب في بناء دولة مدنية يسودها العدل والقانون والتداول السلمي للسلطة».

يذكر أن اللجنة الفرعية التابعة للجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة رئيس الحكومة الليبية “فتحي باشاغا “، اعتمدت في 5 من أبريل على 31 مركز اقتراع في جميع الأحياء الرئيسية بمدينة درنة والمناطق التابعة للبلدية توزعت بواقع 20 مركزا داخل المدينة إضافة لأربعة مراكز اقتراع بالضواحي وسبعة مراكز اقتراع أخرى للمناطق المجاورة التابعة لبلدية درنة.