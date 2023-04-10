الشعَّاب: اجتمعنا اليوم استعداداً لانتخابات العام الحالي

تابع عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب، مستجدات تحديث منظومة مركز الاتصال والمساعدة (Call Center) وذلك خلال الاجتماع الذي عقده صباح اليوم الاثنين 10 ابريل 2023م، بحضور مديري الإدارات، ورئيس قسم تسجيل الناخبين بالمفوضية، في إطار الاستعدادات للعملية الانتخابية المخطط لها هذا العام.

ناقش الاجتماع التدابير المتاحة التي من المزمع أن تتخذها المفوضية في سبيل تحسين خدمات مركز الاتصالات، كما استعرض ملف خطة تدريب المهندسين المشرفين على مركز الاتصالات، لضمان جودة الاتصالات واستقبال أسئلة المواطنين والرد عليها حالما يتم فتح سجل الناخبين.