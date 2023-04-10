باشاغا: الحكومة وفرت مليون قنطار أعلاف لخفض الأسعار في السوق الموازي

أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، اليوم الإثنين أن الحكومة وفرت مليون قنطار من الأعلاف كدفعة أولى للمساعدة في تخفيف المعاناة على المربيين بشكل مباشر والمواطنين وكذلك للعمل على تخفيض الأسعار في السوق الموازي .

جاء ذلك خلال اجتماع باشاغا بمقر رئاسة الوزراء بمدينة سرت مع رئيس لجنة توزيع الأعلاف الوسطى والغربية خالد شغيب وعدد من مربي المواشي بمدينة سرت ومنطقتي زمزم وهرواة حيث استمع إلى أبرز المشاكل والصعوبات والاحتياجات التي تواجه مربي المواشي، والتي من بينها ارتفاع أسعار الأعلاف .

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ومنذ اقتراح ميزانيتها، خصصت للزراعة والثروة الحيوانية قيمة خاصة لها، وبالرغم أن الميزانية التي تم صرفها هي 1.5 مليار دينار فقط لجميع أبوابها، إلا أن الحكومة أصرت أن يكون موضوع الأعلاف على رأس أولويتها لما له من أهمية كبيرة في الحد من ارتفاع أسعار اللحوم والألبان ومشتقاتها والتي تؤثر بشكل مباشر في الأمن الغذائي للدولة.

كما تحدث باشاغا عن عدد من المشاكل التي يعانيها المواطنين في ليبيا بسبب الانقسامات السياسية والتي أثرت أيضا على قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، ووعد بالعمل على حل عدد من المشاكل والصعوبات التي توجه المربين مشددا على مواصلة دعم ومساندة المربين في جميع ربوع ليبيا.