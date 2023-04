ليبيا – قال رئيس الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية أنس القايدي إن الحياة في ليبيا سواء كانت البرية أو الفطرية تعاني كما باقي الدول، مشيرًا إلى أن ليبيا دولة متوسطية، حيث يمتد الساحل فيها على مسافة أكثر من 2000 كيلومتر.

القايدي وفي حديث لموقع تلفزيون “العربي”، أوضح أن هناك العديد من المهددات التي تحدق بالبيئة البحرية، وتتمثل في التلوث وعمليات الصيد بالمتفجرات، بالإضافة إلى النفايات الصلبة التي تؤثر بجزء كبير على الحياة البحرية، وفضلًا عن مياه الصرف الصحي.

وأشار إلى أن حوت المنك يعد أحد الحيتان الضخمة الزائرة للبحر المتوسط، حيث تبحث عنه في المياه الدافئة، وخاصة في فصل الشتاء.

القايدي لفت إلى أن قانون الصيد في ليبيا الذي يتبع منذ الستينيات يحتاج إلى تحديث لكي تكون العقوبات رادعة للمخالفين نتيجة لانتشار السلاح وانتشار الآليات أو ما يعرف بسيارات الدفع الرباعي الصحراوية، التي تؤدي إلى وصول الصيادين إلى مناطق بعيدة وشاسعة وللثروة الطبيعية الموجودة خاصة.

The post القايدي: النفايات ومياه الصرف الصحي يهددان الحياة البحرية في ليبيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية