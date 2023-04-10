دبيبة ينفي تعطيل العمل بمبادرة الإسكان الشبابي في ليبيا.. ماذا قال؟

‏أكد رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد دبيبة، استمرار سريان العمل بمبادرة الإسكان الشبابي وأن قيمتها مؤمّنة.

وأوضح دبيبة، في تغريدة له، أن القرار المنتشر حول القروض إجراء تنظيمي لا علاقة له بسير الإقراض.

ونفى رئيس حكومة الوحدة الشائعات المتداولة عن إلغائه مبادرة الإقراض الشبابي والأسر المحتاجة، مشيراً إلى أنّ مرحلتها الأولى التي تشمل 25 ألف قرض، سارية، وقيمتها “مُؤمَّنة”.

وأمس، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بشائعة إلغاء مباردة الإقراض عقب نشر الحكومة قرارًا تنظيميًّا لعملية الإقراض.

وعلق وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، قائلا: “يؤكد إن الكلام المنتشر يتعلق بمساعي الحكومة لتمويل المرحلة الثانية من مشروع الإقراض التي سيعلن عنها قريبا، أن المرحلة الأولى تسير بشكل طبيعي.

وفي بداية عام 2022، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية، عن إصدار رئيس الحكومة قرار رقم 1055، والخاص بتخصيص مبالغ مالية، لدعم التمويل الخاص بالأغراض السكنية، وهي الخطوات التي نالت استحسان الكثيرين في أنحاء ليبيا، وظنوا أنها حقيقة، ولكنها لم تكن ذلك على الإطلاق.

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وأعلنت الحكومة اتفاق تم بينها وبين مصرف الادخار والاستثمار العقاري لمنح القروض، لتسريع منح القروض للمستفيدين، ووجهت الشكر لوزارة الشباب ومصرف الادخار بكل فروعه واللجان الفرعية التي ساهمت في إنجاح هذه المبادرة.