لجنة (5+5) تقدم إحاطة للمنفي حول تفاصيل اجتماعاتهم الأخيرة في طرابلس وبنغازي

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قدم أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) إحاطة للقائد الأعلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي حول تفاصيل اجتماعاتهم الأخيرة في طرابلس وبنغازي.

وأكدت اللجنة خلال اللقاء في طرابلس بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الأركان العامة فريق أول ركن محمد الحداد، أهمية التنسيق والتشاور والدعم من جانب القائد الأعلى للجيش الليبي.

واستمع الحاضرون لملاحظات المنفي والنائب بالمجلس المتعلقة بالاجتماعات العسكرية الأخيرة وقدموا إجابات عن تساؤلات القائد الأعلى المتعلقة بمستجدات عمل اللجنة وسُبل دعمها.

وناقش الاجتماع مستجدات الوضع العسكري بشكل عام في كامل أنحاء الوطن، واستعرض رئيس الأركان خلاله آخر المستجدات في مسار توحيد المؤسسة العسكرية.