حكومة الدبيبة: باتيلي قدم إحاطة حول لقاءاته في بنغازي ودول الجوار

استقبل رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة اليوم الإثنين المبعوث الأممي “عبد الله باتيلي” والوفد المرافق له.

وقالت حكومة الوحدة المؤقتة في بيان إن اللقاء حضرته وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، موضحا أن باتيلي قدم للدبيبة إحاطة حول زيارته لدول السودان وتشاد، ولقائه برؤساء الدول ووزراء الدفاع؛ لمناقشة خروج المقاتلين الأجانب وفق تنسيق دولي، وكذلك لقاء بنغازي اليومين الماضيين بشأن التنسيق الأمني، وزيارته لمدينة سبها ونتائج اجتماعاته فيها.

وبحسب البيان، أكد الدبيبة خلال الاجتماع دعم حكومة الوحدة الوطنية لجهود المبعوث الأممي في كافة المسارات للوصول ببلادنا إلى الانتخابات .

وأشار البيان إلى أن المنقوش قدمت إحاطة بجهود وزارة الخارجية بشأن الملف التشادي والسوداني والمصالحة بين الأطراف المتصارعة للبناء عليها ضمن جهود البعثة الأممية.

ولفت البيان إلى إشادة باتيلي باللقاء الذي عقد خلال الأيام الماضية، بحضور كافة عمداء ليبيا تحت رعاية حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة والذي يعتبر تأكيداً على وحدة ليبيا واستقرارها، حسب وصفه.