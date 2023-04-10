شركة الكهرباء توقع مشروع إنشاء محطة زليتن الغازية

وقع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي اليوم الاثنين بديوان رئاسة الوزراء مشروع إنشاء محطة زليتن الغازية الموردة من شركة سيمينس الألمانية.

وبين المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء أن المشروع الذي ينفذه إتلاف شركتي (اورباكون للتجارة والمقاولات والسويدي ايلكترك) يضم 6 وحدات بإجمالي قدرة إنتاجية 1044 ميغاوات ومن المقرر الانتهاء من تنفيدها خلال 26 شهر.

وأشارت الشركة إلى أن المشروع الذي حضر توقيعه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يأتي في إطار خطط مجلس إدارة الشركة لتحسين الوضع العام لها وتعزيز القدرة الإنتاجية بما يتماشى مع الطلب الحاصل على الطاقة.