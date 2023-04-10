باتيلي يقدم إحاطة للمنفي حول زياراته الأخيرة لبعض دول الجوار

العنوان – طرابلس

قدم المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي اليوم الإثنين إحاطة لرئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي حول زياراته الأخيرة لبعض دول الجوار.

وشملت الإحاطة التي قدمها باتيلي لقاءاته مع عدد من الأطراف المحلية واللجنة العسكرية المشتركة 5+5، كما تم استعراض ملف خروج المرتزقة والقوات الأجنبية.

وأكد المبعوث الأممي على دور رئيس المجلس الرئاسي، الداعم للذهاب للانتخابات خلال عام 2023.

واعتبر باتيلي خلال لقائه المنفي أن المجلس الرئاسي شريك أساسي في خطة الأمم المتحدة لتنظيم الانتخابات.