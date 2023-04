بعد نشر قانون استحداث محكمة دستورية بالجريدة الرسمية.. البكوش: ما مصير الانتخابات؟

ليبيا – علق المستشار السابق بمجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش على نشر مجلس النواب لقانون إنشاء المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية.

البكوش وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: “في مارس حكمت الدائرة الدستورية للمحكمة العليا ببطلان قانون إنشاء محكمة دستورية منفصلة، ورفض مجلس النواب الحكم يوم الخميس ونشر القانون في جريدته الرسمية ويبدأ الجدل: من سيفصل في القضايا المتعلقة بالانتخابات؟ المحكمة العليا أم المحكمة الدستورية؟ وبالتالي ما مصير الانتخابات؟”.

