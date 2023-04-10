العرب: الدبيبة مستعد لتعطيل مسار الانتخابات إذا استبعد من السباق

أكدت صحيفة العرب اللندنية، أن رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة مستعد لتعطيل المسار الحالي الضاغط لإنجاز الانتخابات إذا ما استشعر إمكانية استبعاده من قبل لجنة 6+6.

ولفتت الصحيفة في تقرير إلى أن جميع المؤشرات توحي بتمسك الدبيبة بالترشح للرئاسة وأن جل جهوده خلال الأشهر الماضية تنصب على تحقيق هذا الهدف المنشود.

وقالت الصحيفة إن الدبيبة حرص على استرضاء القوى الفاعلة المتدخلة في المشهد الليبي كتركيا والولايات المتحدة وبدأ حملته الانتخابية مبكرًا في الداخل الليبي.

وأضافت أن تصريحات الدبيبة المتكررة بحرصه على تهيئة الظروف لإنجاح الانتخابات يُقصد بها احتكار حكومته للإشراف اللوجستي والأمني عليها.

وأكدت أن الدبيبة لا يتوانى عن توجيه أصابع الاتهام للنواب والدولة بتعطيل جهود إجراء الانتخابات عبر افتعال قضايا خلافية.

ورأت الصحيفة أن اتهامات الدبيبة تهدف بالأساس للتملص من أي مسؤولية له أمام المجتمع الدولي حيال استمرار المرحلة الانتقالية.