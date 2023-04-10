تفاصيل مباحثات المنفي والمبعوث الأممي في ليبيا

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الاثنين، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في ليبيا، عبد الله باتيلي، ملف خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، بالإضافة إلى إحاطته بشأن زيارته الأخيرة لبعض دول الجوار.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن المجلس الرئاسي الليبي: “استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي.

وقد قدم باتيلي خلال اللقاء إحاطةً كاملةً حول زياراته الأخيرة لبعض دول الجوار، ولقاءاته مع عدد من الأطراف المحلية واللجنة العسكرية المشتركة 5+5، كما تم استعراض ملف خروج المرتزقة والقوات الأجنبية”.

وأكد المبعوث الأممي على “دور رئيس المجلس الرئاسي، الداعم للذهاب للانتخابات خلال عام 2023″، معتبرًا أن “المجلس الرئاسي شريك أساسي في خطة الأمم المتحدة لتنظيم الانتخابات”، وفقًا للبيان.

وخلص اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” والقيادات العسكرية والأمنية في بنغازي إلى التأكيد على “الاستعداد لتقديم أشكال الدعم كافة لتأمين الانتخابات بمراحلها كافة.

وحث المجتمعون في بيانهم الختامي، “على دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ولجنة التواصل الليبية المنبثقة عنها في إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب”.