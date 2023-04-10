باشاغا يبحث المشاكل التي تواجه مربي المواشي بمدينة سرت

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بحث رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، اليوم الإثنين أبرز المشاكل والصعوبات والاحتياجات التي تواجه مربي المواشي بمدينة سرت ومنطقتي زمزم وهرواة .

واستعرض باشاغا خلال لقائه رئيس لجنة توزيع الأعلاف الوسطى والغربية خالد شعيب، مع عدد من مربي المواشي ارتفاع أسعار الأعلاف.

وأوضح رئيس الحكومة، أن حكومته منذ اقتراح ميزانيتها، خصصت للزراعة والثروة الحيوانية قيمة خاصة لها.

وتابع باشاغا، أنه بالرغم أن الميزانية التي تم صرفها هي 1.5 مليار دينار فقط لجميع أبوابها ، إلا أن الحكومة أصرت أن يكون موضوع الأعلاف على رأس أولويتها.

وأكد رئيس الحكومة أن توفير الأعلاف له أهمية كبيرة في الحد من ارتفاع أسعار اللحوم والألبان ومشتقاتها والتي تؤثر بشكل مباشر في الأمن الغذائي للدولة.

وأشار إلى أن الحكومة قامت بتوفير مليون قنطار من الأعلاف كدفعة أولى للمساعدة في تخفيف المعاناة على المربيين بشكل مباشر و المواطنين وكذلك للعمل على تخفيض الأسعار في السوق الموازي .

ولفت باشاغا إلى أن عدد من المشاكل التي يعانيها المواطنين في ليبيا بسبب الانقسامات السياسية والتي أثرت أيضا على قطاع الزراعة والثروة الحيوانية.

ووعد رئيس الحكومة أنه سيعمل على حل عدد من المشاكل والصعوبات التي توجه المربين و أنه سيواصل دعمه و مساندته لهم في جميع ربوع ليبيا .