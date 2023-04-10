باشاغا: موضوع الأعلاف على رأس أولوياتنا لتأثيره في الأمن الغذائي الليبي

عقد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا اجتماعا اليوم الاثنين بمقر رئاسة الوزراء بمدينة سرت، مع عدد من مربي المواشي بمدينة سرت ومنطقتي زمزم وهرواة، بحضور رئيس لجنة توزيع الأعلاف الوسطى والغربية المهندس خالد شعيب.

وذكر المكتب الإعلامي للحكومة الليبية في بيان أن باشاغا استمع إلى أبرز المشاكل والصعوبات والاحتياجات التي تواجه مربي المواشي، والتي من أبرزها ارتفاع أسعار الأعلاف.

وأكد رئيس باشاغا أنه منذ اقتراح ميزانية حكومته خصصت للزراعة والثروة الحيوانية قيمة خاصة لها، وبالرغم أن الميزانية التي تم صرفها هي 1.5 مليار دينار فقط لجميع أبوابها، إلا أن الحكومة أصرت أن يكون موضوع الأعلاف على رأس أولويتها لما له من أهمية كبيرة في الحد من ارتفاع أسعار اللحوم والألبان ومشتقاتها والتي تؤثر بشكل مباشر في الأمن الغذائي للدولة.

وأوضح باشاغا أن حكومته قامت بتوفير مليون قنطار من الأعلاف كدفعة أولى للمساعدة في تخفيف المعاناة على المربيين بشكل مباشر والمواطنين، وكذلك للعمل على تخفيض الأسعار في السوق الموازية.

وتحدث باشاغا عن عدد من المشاكل التي يعانيها المواطنون في ليبيا بسبب الانقسامات السياسية والتي أثرت أيضا على قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، ووعد في نهاية حديثة بالعمل على حل عدد من المشاكل والصعوبات التي تواجه المربين وأنه سيواصل دعمه ومساندته لهم في جميع ربوع ليبيا.