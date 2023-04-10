بوراص: باتيلي يلعب على التناقضات وأتوقع إعلان القوة القاهرة 

قالت عضو مجلس النواب ربيعة بوراص إن تصريحات المبعوث الأممي بشأن السلطة التنفيذية سواء تغييرها أو دمجها هو نوع من الضغط على الأطراف السياسية، و باتيلي يعمل على التناقضات بين الأطراف كلما شعر بخطر يهدد مستقبل خطته ومبادرته الأخيرة لعقد الانتخابات.

أضافت في تصريحات صحفية أن من بين هذه الملفات المعقدة الآن حساس وربما يسبب عراقيل أمام عقد الانتخابات نهاية العام الجاري وفي ذات الوقت قد يكون دافع حقيقي لعقدها، وفي كل الأحوال هو حراك يساعد الليبين على تحديد أولوياتهم وتحقيق طموحاتهم نحو الاستقرار الدائم.

ولفتت إلى أن أحد الأسباب أو السبب الرئيسي في إعلان “القوة القاهرة” بخصوص العملية الانتخابية هو الأحكام القضائية الخاصة بالمرشحين والتي لم يوضع لها حل حتى هذه اللحظة، و هذه المرة ستظهر جملة من الأسباب لإعلان القوة القاهرة إن لم يتم حسمها وهي: السلطة الأمنية والسلطة التنفيذية، إضافة للأسباب السابقة.