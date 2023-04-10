وزارة المالية: أغلب المراقبات المالية استلمت حوالات مرتبات (أبريل)

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أكدت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية اليوم الإثنين أن أغلب مراقبات الخدمات المالية استلمت الحوالات المالية لمرتبات موظفي القطاع العام عن شهر أبريل (4).

وأضافت الوزارة أن إدارة الميزانية بوزارة المالية كانت قد سلمت الحوالات المالية الخميس الماضي لمصرف ليبيا المركزي ليتولى بدوره تسييلها في حسابات المراقبات المالية والوحدات الإدارية بشكل عام.

وذكرت الوزارة أن الفريق الإعلامي تلقى تأكيدات بوصول الحوالات المشار إليها في الموعد المذكور ، من مدراء مراقبات الخدمات المالية لكل من الخمس ، الزنتان ، بنت بية ، الزويتينة ، امساعد ، الحوامد ، العجيلات ، سلوق ، البيضاء ، الأبيار، درنة ، طبرق ، نالوت.

وأشارت وزارة المالية إلى أن مراقبات الخدمات المالية لكل من زليتن ، الأبيار أكدت وصول الحوالات المالية الخاصة بها صباح اليوم الإثنين.