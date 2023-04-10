السريري: لجنة 6+6 تريد تقديم حل لليبيا وليس للنواب أو الدولة

قال عضو مجلس الدولة، فتح الله السريري، إن اجتماع اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والدولة (6+6)، يوم الأربعاء الماضي، كان تحضيرياً، وجرى فيه مناقشة العديد من الموضوعات العامة، والاشتباك مع أهم الأولويات التي ينبغي مناقشتها وطرحها في تلك الفترة.

وأضاف السريري، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أنّ من بين تلك الموضوعات ما يختص بقوائم السجل المدني وهيئة الإحصاء، وما يتعلق كذلك بدينامية عمل اللجنة، ومسودة اللقاءات المقبلة.

وتابع السريري بأنّ اللقاء المقبل سيكون خلال الأسبوع القادم، حيث سيعقد لقاء آخر في العاصمة طرابلس، وكشف عن اجتماعات أخرى بعد انتهاء شهر رمضان في شرق وجنوب ليبيا، مضيفاً: “تمتعت أجواء اجتماع اللجنة بروح المسؤولية والجدية، على خلفية ما يشعر به الأعضاء من المسؤولية الوطنية، وضرورة العمل نحو الوصول إلى درجة من التوافق، الذي يسمح بتأدية المطلوب من اللجنة”.

واستطرد قائلاً إنّ النقاشات كانت تتم بكل أريحية، وإنّ الهدف الذي ينظر إليه أعضاء اللجنة المشتركة هو تقديم حل للبلد، وليس لمجلس النواب ولا مجلس الدولة؛ ذلك أنّه لا بدّ من تشريع قوانين قابلة للتنفيذ، وتلبي رغبات الأغلبية من الليبيين، وبالطبع فإنّ أيّ عمل بشري لن يرضي الجميع. ومن خلال ذلك أشار إلى أنّ اللجان ستلتقي وفقاً لمواعيد محددة تبدأ من مطلع الأسبوع.

وقال السريري إنّ الدخول في الاجتماعات المقبلة سيكون بعد انقضاء شهر رمضان؛ نظراً لضرورة ترتيب بعض الأمور، وتجاوز بعض النقاط، خاصّة أنّ المطلوب من أعضاء اللجنة المشتركة هو تهيئة بيئة قانونية تسمح بتنفيذ الاستحقاق الانتخابي، مشيراً إلى أنّ المرحلة المقبلة ستشهد تقسيم العمل، وتشكيل لجان مشتركة؛ لتأدية مهام محددة، وفقاً لتقسيم العمل وتوزيعه بين الأعضاء .