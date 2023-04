الجديد: الإقراض أيًا كان نوعه مصدر الأموال فيه هو المصرف المركزي ولا علاقة للحكومة بالأمر

ليبيا – قال المحلل الاقتصادي مختار الجديد إنه فيما يخص الإقراض أيًا كان نوعه فإن مصدر الأموال فيه هو المصارف التجارية أو المصارف المتخصصة ومن خلفها المصرف المركزي ولا علاقة للحكومة بالأمر.

الجديد أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أنه إن كان هناك إنجاز فهو للمصرف المركزي، وإن كان تقصير فهو منه.

وأكد أنه يجب أن يدرك الناس بأن الحكومة تتطفل على الأمر وتتدخل فيما لا يعنيها.

وتابع: “السؤال ما هو موقف المصرف المركزي من حديث الحكومة عن القروض؟ وهل قام المصرف المركزي بدراسة الملف ودرس تداعياته ودرس تأثير حجم القروض على عرض النقود وعلى الاقتصاد ككل؟”.

