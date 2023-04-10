العامة للكهرباء توقع عقد إنشاء محطة زليتن الغازية الموردة من شركة (سيمنس)

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وقع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي عقد إنشاء محطة كهرباء جديدة في مدينة زليتن.

وذكر مكتب إعلام الشركة العامة للكهرباء أن توقيع عقد مشروع إنشاء محطة زليتن الغازية الموردة من شركة سيمنس الألمانية تم بديوان رئاسة الوزراء بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وأضاف شركة الكهرباء أن المشروع تنفيذ إتلاف شركتي (أورباكون للتجارة و المقاولات والسويدي ايلكترك).

وأوضحت الشركة أن هذا المشروع يأتي في إطار خطط مجلس إدارة الشركة لتحسين الوضع العام للشبكة وتعزيز القدرة الإنتاجية بما يتماشى مع الطلب الحاصل على الطاقة.

وأشارت الشركة إلى أن هذه المحطة تضم 6 وحدات بإجمالي قدرة إنتاجية تصل إلى 1044 ميغاوات ومن المقرر الانتهاء من تنفيدها خلال 26 شهر.