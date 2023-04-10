الرئاسي: المنفي أعطى “5+5” ملاحظات بشأن الاجتماعات العسكرية الأخيرة

عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والنائب بالمجلس عبدالله اللافي، بصفتهما القائد الأعلى للجيش الليبي، اليوم الإثنين، اجتماعاً مع رئيس حكومة الوحدة المؤقتة ووزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الأركان بحكومته محمد الحداد، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

وقال المجلس الرئاسي في بيان إن أعضاء اللجنة العسكرية قدموا إحاطة للقائد الأعلى حول تفاصيل اجتماعاتهم الأخيرة في طرابلس وبنغازي، مؤكدين أهمية التنسيق والتشاور والدعم من جانب القائد الأعلى للجيش الليبي، وفق البيان.

وأضاف البيان: “استمع الحاضرون لملاحظات الرئيس والنائب بالمجلس المتعلقة بالاجتماعات العسكرية الأخيرة وقدموا إجابات عن تساؤلات القائد الأعلى المتعلقة بمستجدات عمل اللجنة وسُبل دعمها”.

وبحسب البيان، ناقش الاجتماع مستجدات الوضع العسكري بشكل عام في كامل أنحاء الوطن، واستعرض الحداد خلاله آخر المستجدات في مسار توحيد المؤسسة العسكرية.