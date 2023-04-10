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باتيلي يلتقي الدبيبة والمنقوش ويؤكد ضرورة وفاء القادة بالتزاماتهم هذا العام

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، إنه التقى رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة ووزيرة خارجيته نجلاء المنقوش، وأطلعهم على نتائج زيارته إلى السودان وتشاد والنيجر بشأن اخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية.

وأضاف باتيلي في تغريدة على “تويتر”، أنه شدد على أن الانتخابات مطلب للشعب الليبي، ويجب على جميع القادة الليبيين الوفاء بالتزاماتهم لتحقيقها هذا العام.

وأشار إلى أن  الدبيبة أكد دعمه لجهود الأمم المتحدة في المسار الأمني ​​وأيضاً الجهود الرامية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة هذا العام في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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