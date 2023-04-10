وزير صناعة الدبيبة: نعمل على رفع جودة المنتج الليبي

التقى وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة أحمد أبوهيسه مع مدير عام غرفة التجارة والصناعة والزراعة زليتن عوض الشريف وعضو مجلس الادارة جلال عبدالله باني وجلال أرطيل رئيس مجلس ادارة شركة الرطيل لصناعة مواد البناء وخالد التومي رئيس مجلس ادارة مصنع زليتن للحديد بحضور وجدي السعداوي مدير مكتب الاعلام.

وناقش الاجتماع الصعوبات والعراقيل التي تواجه الغرفة في أداء مهامها حيث أكد الوزير على ضرورة العمل على توطين الاستثمارات وتطوير الأنشطة الصناعية والزراعية والرفع من جودة المنتج المحلي، وفق قوله.