حادث سير مروع يودي بحياة 7 مهاجرين وإصابة 19 آخرين

لقي سبعة مهاجرين حتفهم، وأصيب 19 آخرين بإصابات تدرجت بين الخطرة والمتوسطة الخطورة، نتيجة حادث سير بالقرب من منطقة براك الشاطي جنوب غربي البلاد.

وكشف مستشفى براك العام، في توضيح نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه استقبل سبعة ضحايا، و19 مصاب لمهاجرين يحملون جنسيات افريقية “هجرة غير قانونية”، نتيجة حادث سير على الطريق العام في منطقة الشاطي.

وقال المستشفى أن الفريق الطبي من أطباء وتمريض ومسعفين، قاموا بواجبهم في علاج الحالات رغم نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، مشيدا بتعاون مديرية أمن الشاطئ، وغرفة عمليات الجنوب، وجهاز الإسعاف والطوارئ لبلدايات براك والقرضة الذي تواجد عناصره وقاموا بدورهم في إسعاف الحالات.

وكان مستشفى براك العام، وجه نداء عاجل لجميع العاملين به من أطقم تمريض وأطباء لسرعة التوجه للمستشفى للتعامل مع العدد الكبير من الحالات الناتجة عن حادث السير المشار إليه.