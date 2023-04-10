ليبيا الان

باتيلي: المجلس الرئاسي شريك أساسي في خطة الأمم المتحدة لتنظيم الانتخابات

تم النشر منذُ 35 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

اعتبر باتيلي المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي اليوم الإثنين أن المجلس الرئاسي شريك أساسي في خطة الأمم المتحدة لتنظيم الانتخابات.

جاء ذلك خلال لقاء باتيلي ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي حيث قدم إحاطته حول زياراته الأخيرة لبعض دول الجوار.

كما قدم المبعوث الأممي، إحاطة لقاءاته مع عدد من الأطراف المحلية واللجنة العسكرية المشتركة 5+5، كما تم استعراض ملف خروج المرتزقة والقوات الأجنبية.

وأكد المبعوث الأممي على دور رئيس المجلس الرئاسي، الداعم للذهاب للانتخابات خلال عام 2023.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك