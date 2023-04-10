باتيلي: المجلس الرئاسي شريك أساسي في خطة الأمم المتحدة لتنظيم الانتخابات

أخبارليبيا24

اعتبر باتيلي المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي اليوم الإثنين أن المجلس الرئاسي شريك أساسي في خطة الأمم المتحدة لتنظيم الانتخابات.

جاء ذلك خلال لقاء باتيلي ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي حيث قدم إحاطته حول زياراته الأخيرة لبعض دول الجوار.

كما قدم المبعوث الأممي، إحاطة لقاءاته مع عدد من الأطراف المحلية واللجنة العسكرية المشتركة 5+5، كما تم استعراض ملف خروج المرتزقة والقوات الأجنبية.

وأكد المبعوث الأممي على دور رئيس المجلس الرئاسي، الداعم للذهاب للانتخابات خلال عام 2023.