البرغثي: توحيد الجيش هو الأهم حاليا للذهاب إلى الانتخابات

شدد وزير الدفاع الليبي السابق، محمد البرغثي على ضرورة استكمال توحيد مؤسسة الجيش، لإجراء الانتخابات.

وقال البرغثي في تصريح صحفي: “عندما تتوحد المؤسسة العسكرية وتتشكل وحدات عسكرية مختلطة ويتم اختيار قائد لها من قبل اللجنة العسكرية المشتركة، فإنها ستحل جميع المشكلات بالإشراف على انتخابات رئاسية لحكومة مدنية”.

وأكد البرغثي أن “البيانات التي تصدر من مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري والمجلس الرئاسي والحكومتين لن توصل البلاد إلى أي حلول، لذا فإن توحيد الجيش هو الأهم حاليا وهو الذي سيدفع نحو الانتخابات، والخطوات الأخيرة من الاجتماعات العسكرية خطوة جيدة ومبشرة”، وفق قوله.