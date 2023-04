بعد تعرضهم لحادث سير.. مستشفى براك العام يؤكد وفاة 7 مهاجرين شمال المدينة

قال مستشفى براك العام، إن العدد الإجمالي الذي وصل لمستشفى براك العام، هو 26 حالة، منها 7 حالات وفاة، و 19 حالة بين حرجة ومتوسطة الخطورة.

وأوضح المستشفى، أن الفريق الطبي أدى واجبه على أكمل وجه في علاج الحالات رغم نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك مديرية أمن الشاطئ وغرفة عمليات الجنوب، إضافة إلى وجود جهاز الإسعاف والطوارئ لبلدايات براك والقرضة الذي قام بدوره في إسعاف الحالات.

وأعلن مستشفى براك العام أمس، وصول 7 وفيات وعشرات الإصابات لمهاجرين نتيجة حادث سير شمال المدينة.

وكان مدير مستشفى براك العام مسعود نصر قد أكد للأحرار وقتها، وصول 7 وفيات بسبب الحادث بينهم 5 حالات حرجة.

