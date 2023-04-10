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الحكومة الليبية المكلفة تبدأ توزيع الأعلاف المدعومة على مربي المواشي

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

أعطى رئيس الحكومة الليبية المكلفة فتحي باشاغا، اليوم الاثنين، تعليمات لانطلاق عملية توزيع الأعلاف المدعومة على مربي المواشي.

جاء هذا خلال الاجتماع الذي عقده باشاغا، اليوم في بنغازي مع رؤساء جمعيات مربي المواشي ورؤساء أندية الخيول.

وأُستهل الاجتماع بإبداء رئيس الحكومة الليبية المكلفة كامل اهتمامه لرفع المعاناة ودعم مربي المواشي، مستمعاً إلى كافة المشاكل والعراقيل التي تواجههم وسبل الوصول إلى آلية لحلحلة كافة الصعوبات.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة الليبية المكلفة إن خطوة التوزيع المعتمدة من قبل رئيس الحكومة، تأتي بعد سلسلة من الجهود الجادة بدأت بتشكيل لجان التوزيع واستيراد الكميات المناسبة وضمان سهولة وصولها إلى المربين وصولاً إلى هذه المرحلة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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