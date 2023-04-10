باتيلي: أطلعت المنفي على نتائج زياراتي الأخيرة إلى دول الحد الجنوبي لليبيا

الوطن|رصد

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي أنه اجتمع اليوم الإثنين مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وأضاف باتيلي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه أطلع المنفي على نتائج زياراته الأخيرة إلى دول الحد الجنوبي لليبيا، بإلإضافة لإطلاعه على عمل اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” واجتماعهم الأخير في بنغازي.

وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا إنه أبلغ المنفي بمشاوراته أمس مع الأعيان وممثلي المجتمع المدني في سبها وغيرهم.

وشدد باتيلي خلال اللقاء على أهمية دور المجلس الرئاسي في دعم المسارات المختلفة التي تيسرها الأمم المتحدة للتمكين من إجراء الانتخابات هذا العام.